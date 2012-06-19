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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 06:00 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上扬,因天气忧虑推动玉米期价大涨

路透6月19日电---美国小麦期货周二在场内交易中收高,跟随玉米期货涨势,对美国中西部天气的担忧推动玉米期价大涨.

美元回落和股市上扬也扶助推高小麦期货.

欧洲制粉小麦期货在下午的交易中扩大涨幅,触及三周高位,天气忧虑引发谷物期货在芝加哥市场掀起又一轮涨势.

阿根廷官员称,政府批准出口600万吨2012/13小麦,因农户提前进行早期的播种.

7月合约关键阻力位在100日移动均线切入位6.49美元,支撑位在50日移动均线切入位6.33-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为58.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收高19-1/4美分,结算价报每蒲式耳6.49-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为185,067口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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