〔金属期市〕期铜收涨1%,美联储再推刺激政策的预期提供支撑

* 铜价持于近三周高点,铝接近两年低点

* 对美联储再推刺激举措的乐观预期导致风险意愿改善

* 西班牙与意大利借款成本攀升

* 美联储将在周三公布利率决定

路透纽约/伦敦6月19日电---铜价周二跳涨逾1%,受美国联邦储备理事会(美联储,FED)将延长经济刺激政策的希望提振.

铜价在成交温和中上扬,美国股市上涨1%亦提供支撑,因投资者对美联储在近几周一系列令人失望的经济数据后将进一步放宽货币政策的希望升温.欧元兑美元上涨给铜价的上涨增添动能,尽管市场仍然担忧欧元区债务问题,以及西班牙与意大利公债收益率(殖利率)上涨.

"在明天美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定前有大量仓位调整,"期货经纪公司R.J. O'Brien的高级商品经纪商Phillip Streible表示.

FOMC正在进行为期两日的利率政策会议,外界对美联储可能延长卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的预期很高,该政策旨在压低长期借款成本.

"市场的主要焦点是,投资者认为FOMC将讨论欧洲的问题,也会解决失业率上涨的问题,最终将延长扭转操作,"Streible表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜走强99美元,收报每吨7,609,距离周一的盘中高点7,615不远.该水平为5月30日以来的最高点,在希腊支持纾困的党派赢得周日选举胜利之后录得.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN2升3.80美分,收报每磅3.4335美元,接近盘中交投区间3.3730至3.4395美元的上部.

根据汤森路透的初步数据,COMEX期铜成交量尾盘达到62,500口,较30日均值低约20%.

"希腊选举结果引发的乐观情绪并没有持续多久,因为投资者更担忧西班牙.目前都在等候美联储的声明,"INTL FCStone的分析师Edward Meir表示.

在周二的公债标售中,西班牙短期借款成本升至1997年以来的最高,因投资者担心该国不久可能要被迫申请国际援助.

这种担忧情绪抵消了希腊保守党可能要与泛希腊社会运动党组成联合政府的乐观消息.

欧洲最大铜生产企业Aurubis (NAFG.DE)周二称,中国的铜需求预计在今年下半年扩张,由于经济刺激政策可能增加铜的消费.

三个月期铝CMAL3逆市下跌4.5美元,收报每1,925.50美元,盘中曾测试位于1915.25的重要支撑位,该水平为周一所及的两年低点.

以下为1741GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 343.70 4.15 +1.22 343.60 0.03

LME期铝 1925.50 -4.50 -0.23 2020.00 -4.68

LME期铜 7608.00 98.00 +1.30 7600.00 0.11

LME期铅 1912.50 17.50 +0.92 2035.00 -6.02

LME期镍 17085.00 435.00 +2.61 18710.00 -8.69

LME期锡 19525.00 25.00 +0.13 19200.00 1.69

LME期锌 1899.00 19.00 +1.01 1845.00 2.93

上海期铝 15650.00 -150.00 -0.95 15845.00 -1.23

上海期铜 54910.00 -300.00 -0.54 55360.00 -0.81

上海期锌 14860.00 -120.00 -0.80 14795.00 0.44

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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