〔加拿大汇市〕加元/美元走强,因寄望于全球主要央行推出刺激举措

路透多伦多6月19日电---加元兑美元周二走强,因交易商押注全球主要央行,尤其是美国联邦储备理事会(FED,美联储),将干预以刺激全球经济,并缓和欧债危机造成的压力.

加元兑美元盘中攀升至5月22日以来最高1.0166加元,因加拿大股市涨至5月10日以来最高,且美国股市上扬.

TD Securities的汇市策略师Greg Moore表示,加元和其他G10货币走强,受助于对美联储周三政策声明的预期.

分析师预计,美联储将延长6月底到期的卖短买长操作数月.Moore称,预计不会推出新一轮量化宽松,但市场可能对此有预期.

加元兑美元CAD=收报1.0182加元,或0.9821美元,周一收报1.0241加元,或0.9765美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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