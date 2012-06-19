〔加拿大汇市〕加元/美元走强,因寄望于全球主要央行推出刺激举措

美国热股：TENET HEALTHCARE全年获利预估低于预期，盘初暴跌近14%
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。
路透多伦多6月19日电---加元兑美元周二走强,因交易商押注全球主要央行,尤其是美国联邦储备理事会(FED,美联储),将干预以刺激全球经济,并缓和欧债危机造成的压力.
加元兑美元盘中攀升至5月22日以来最高1.0166加元,因加拿大股市涨至5月10日以来最高,且美国股市上扬.
TD Securities的汇市策略师Greg Moore表示,加元和其他G10货币走强,受助于对美联储周三政策声明的预期.
分析师预计,美联储将延长6月底到期的卖短买长操作数月.Moore称,预计不会推出新一轮量化宽松,但市场可能对此有预期.
加元兑美元CAD=收报1.0182加元,或0.9821美元,周一收报1.0241加元,或0.9765美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)