《美债周三展望》公债买盘受限,美联储或将推出促增长新举措

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约6月19日电---美国公债价格周二回落,在明天美联储公布声明前,股市上涨抑制了市场对避险公债的买盘.美联储声明可能将推出促进经济增长的新措施.

公债收益率从大约一周零半天的最低水准上涨,一些人士预计明天美联储的声明将包括新的购债计划.

一些投资者出脱部位以获利了结,以防美联储公布声明后市场出现意外走势.

"在美联储会议公布声明前股市大涨,这是最大的推动因素,"RBC Capital Markets美国利率策略主管Michael Cloherty称.

标准普尔500指数.SPX周二升近1%,指标美国10年期公债US10YT=RR价格跌13/32,收益率从周一尾盘的1.57%升至1.62%.

Cloherty称,西班牙等欧洲二线国家公债扳回周一部分跌幅后,德债收益率亦大涨,相较之下显得美国公债略贵.

西班牙公债收益率周二急跌,此前短期公债标售显示该国仍有能力进入国际市场融资,尽管融资成本上升.这打压了避险的德债,使其收益率上升.

**希望央行采取行动**

Cloherty称,关注点仍是投资者是否能看到央行采取大规模行动.

"英国央行今天公布的回购计划规模令人稍微有点失望,"他表示."明天美联储的声明可能也会令人有些失望."

9月到期的短期英镑利率期货合约<0#FSS:>周二下跌,之前英国央行表示,将在首次延展抵押品定期回购工具(ECTR)操作中向银行提供50亿英镑六个月贷款.这是英国央行此前承诺规模的下限,而且许多分析师曾预计规模会更大.

ING U.S. Investment Management的Christine Hurtsellers在该公司年中前景展望中表示,美联储认为按计划于6月30日结束"卖短买长操作(扭转操作)"实际上相当于收紧了货币供应状况.她表示美联储很可能会采取措施抵消这种影响.

美联储通过扭转操作卖出短期美债并买入长期美债,从而压低长期借款利率.

周二美联储买入17.2亿美元从2022年到2031年到期的公债,作为卖短买长操作的一部分.

不过,Cloherty称,假如周三美联储仅宣布采取小规模行动,或甚至没有行动,那么对公债的影响就不确定了.在无其他因素的情况下,美联储不采取行动对公债不利.

但美联储太过谨慎可能将打压股市和其他风险资产.Cloherty称,在这种情况下,"受投资者寻求避险带动,公债价格将上涨.

"由于这一原因,作多或作空对市场走势的影响减弱,市场更多地受制于投资者关注哪些年期的公债将因美联储决定受益或受损,"他称,"因为尽管你可能猜对美联储的决定,但对于五年期公债将因此上涨还是下跌,你还会猜错."

"与美联储的其他操作不同,此次会议结果具有太多不确定性,"芝加哥BMO Capital Markets公债交易主管Scott Graham称.

量化宽松政策被视为是美联储的最后手段,因其涉及扩大美联储资产负债表这一在政治上不受欢迎的举措.

其他选项包括将卖短买长计划一次性延长一个月或几个月,或扩大美联储买入证券的种类,其中包括抵押支持证券(MBS).

交易商亦在关注计划于下周末在布鲁塞尔举行的欧盟峰会,以寻找该地区领导人采取措施组建更紧密财政和政治联盟,以解决欧债危机的信号.(完)

--编译 于春红/李春喜;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI