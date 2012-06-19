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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 06:20 BJT

《日本重要政经日程》--6月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月19日(二)

2350 - 日本央行公布5月22-23日政策决定会议纪录

2350 - 5月贸易数据

2350 - 财务省公布5月海关清关的能源进口数据

6月20日(三)

-- - 财务省公布5月海关清关商品进口数据初值

0300 - 日本石油连盟(PAJ)公布一周石油数据

0635 - 日本央行总裁白川方明在信用金库全国协会会议上讲话

企业面

0100 - KDDI(9433.T)举行年度股东大会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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