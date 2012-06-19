〔纽约汇市〕欧元兑美元上涨,市场静待美联储政策会议结果(更新版)

(新增文末表格)

* 市场日益乐观认为希腊可重新磋商救助条款

* 美联储料将选择出台更多刺激措施

* 澳元兑美元升至六周高位

路透纽约6月19日电---欧元兑美元和日圆周二上涨,受希腊正面消息所提振,且美股大涨激励投资人增加较高风险仓位.

交易商纷纷回补欧元的空头押注,因希腊支持纾困的政党在周末大选中胜出后对该国退出欧元区的忧虑减退.泛希社运领袖韦尼泽洛斯表示,希腊政党就组建联合政府举行会谈,很可能将在周三达成协议.

一位欧元区高层官员周二表示,任何对希腊救助计划的检视,可能意味着这项1,300亿欧元援助计划的细节将有所调整,但推动希腊债务降至可控水平以及使其进行改革的力度不能减弱.[ID:nSB1619412].消息增加了市场的正面人气.

策略师说,鉴于投资人担忧西班牙银行体系及欧元区经济前景黯淡,欧元要升穿周一触及1.2748美元的一个月高位将面临困难.

"基本上,这是对上周末前欧元大量空头仓位的调整过程,"纽约梅隆银行高级汇市策略师Michael Woolfolk说.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=升0.9%,至1.2683美元,此前触及1.2730美元的日内高位.部份受助于来自中东的买需.

支撑位见1.2536美元左右,这是6月1日迄今的日内低位划出的趋势线水准,下一道支撑位在21天移动均线切入位1.2530美元左右.

德国官员称,本周G20峰会没有讨论利用欧洲救助基金购买受困的欧元区国家债券后,欧元缩减升幅.

稍早英国媒体报导,德国总理梅克尔倾向利用欧洲的EFSF及ESM两项救助基金买入诸如意大利和西班牙等国家的公债,且在峰会讨论了这样的计划.

一位西班牙央行消息人士表示,对西班牙银行业第二轮更具体的审计将从7月31日推迟至9月.[ID:nSB1619204]消息燃点了对西班牙的更多偏空情绪.该国10年期公债收益率已飙升至7%以上.

西班牙周二标售一年期和18个月国库券,得标利率超过5%,5月时标售同年期的国库券时的得标利率略低于3%.周四该国将标售介于10亿-20亿欧元的公债.

"我们认为居高不下的收益率将最终迫使西班牙寻求全面救助,"Brown Brothers Harriman报告中写道,并指出西班牙银行业第二轮更具体的审计被推迟令投资人感到不安."市场已经没有这种耐性."

欧元兑日圆EURJPY=上涨0.6%,报100.14日圆.美元兑日圆JPY=下滑0.2%,报78.93日圆.

**美联储决策**

对美联储货币政策制定者将同意延长刺激措施的希望带动股市升势,并打压美元的避险吸引力.

美联储周三午后将宣布政策决定,投资人对其可能选择追加第三轮量化宽松政策的臆测不断升温,因欧洲危机对美国经济成长构成风险.

许多分析师预计美联储将延长其"卖短买长"操作数月,原本是定于6月结束.

"在美联储发布政策决定前有仓位调整动作,美元无法从对欧元不利的人气中受益."华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示,"官员将暗示需要更多刺激措施的风险相对较高."

如果美联储实施又一轮的量化宽松政策,将令美元承压,但会提振澳元等经济成长相关货币.

澳元兑美元AUD=D4跳升至六周高位1.0202美元,尾盘升0.6%,报1.0185美元.

美元指数.DXY跌0.7%,报81.388,周一触及一个月低点81.266.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2687 1.2575 +0.89 -1.99 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.92 79.10 -0.23 +2.57 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.12 99.51 +0.61 +0.56 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9464 0.9547 -0.87 +0.94 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5723 1.5668 +0.35 +1.21 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0178 1.0237 -0.58 -0.15 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0186 1.0120 +0.65 -0.38 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2006 1.2009 -0.02 -1.14 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8065 0.8025 +0.50 -3.17 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7979 0.7918 +0.77 +2.51 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9432 5.9793 -0.60 -0.56 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5406 7.5246 +0.21 -2.55 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9617 7.0168 -0.79 +1.07 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8356 8.8243 +0.13 -0.87 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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