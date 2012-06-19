〔货币市场〕美联邦基金利率脱离逾一年高点,银行从ECB借款需求上升

路透纽约/伦敦6月19日电---纽约联邦储备银行周二表示,美国联邦基金利率周一下滑,脱离逾一年高点,由于银行融资需求降低,并且转向投资者筹集资金.

纽约联储银行称,联邦基金有效/平均利率周一报0.17%,低于上周五的0.18%,后者追平2011年2月2日以来高位.

根据纽约联储银行数据,联邦基金有效利率自2011年底以来,已上升13个基点.

另外,美国财政部周二标售的四周期国库券得标利率为0.05%,低于上周同类债券标售的0.055%,但高于两周前标售时的0.04%.

在欧洲方面,银行周二从欧洲央行(ECB)借入的资金规模上升,因欧元区政府公债市场动荡促使更多银行通过ECB的例行七天资金操作筹资.

银行业者对欧洲央行七天期资金需求增长360亿欧元,至1,670亿欧元.资金标售中参与出价的银行数量从94家增至101家.

"出价银行数量的上升,说明出现了新的资金紧张迹象.我估计其中肯定有西班牙的银行."法国巴黎银行策略师Matteo Regesta表示.

七天期资金融资增加可能预示市场资金压力加剧,但不大可能对货币市场利率有很大影响.系统内的流动性严重过剩,已将货币市场利率打压至低位.

根据路透数据,银行业者从欧洲央行获得的资金总额较需求估值高出7,770亿欧元,其中多数为该央行在去年12月和今年2月释出的长期贷款.

流动性过剩,以及市场益发猜测欧洲央行将降息以提振欧元区经济,打压指标三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=连续第三天下滑,来到0.657%.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=亦降至0.56557%的纪录低位.

分析师称,欧洲央行降息前景是推动利率走低的主要因素.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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