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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 57.05 +2.07 +3.77 3006014

搜狐 (SOHU.O) 43.31 +0.37 +0.86 501081

网易 (NTES.O) 63.81 +2.74 +4.49 587257

百度 (BIDU.O) 121.72 +0.35 +0.29 4084176

亚信科技 ASIA.O 12.43 -0.07 -0.56 202899

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.11 +0.15 +1.07 2182622

联电 (UMC.N) 2.11 +0.00 +0.00 507853

日月光 (ASX.N) 4.43 +0.03 +0.68 66863

矽品精密 (SPIL.O) 5.14 +0.01 +0.19 1169892

和信超媒体 (GIGM.O) 1.20 +0.05 +4.35 33227

友达 (AUO.N) 3.99 -0.07 -1.72 225951

中华电信 (CHT.N) 30.56 +0.07 +0.23 58763

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.94 +0.73 +1.91 1245232

香港

中国移动 (CHL.N) 53.40 +1.20 +2.30 215023

中国联通 (CHU.N) 14.03 -0.07 -0.50 258454

中国电信 (CHA.N) 46.67 +0.50 +1.08 28382

中芯国际 (SMI.N) 1.62 +0.04 +2.53 72250

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.83 +0.03 +0.79 2000

(完)

--整理 郑茵

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