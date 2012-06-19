〔西班牙金融〕短期发债成本触及警戒水平,暗示或需更多救助

路透马德里/雅典6月19日电---西班牙正成为将被信贷市场拒之门外的最大欧元区国家,该国周二标售短期公债时不得不支付欧元面世以来的最高价格.

借贷成本蹿升显示出,欧元区贷款给西班牙1,000亿欧元(1,260亿美元)支持其银行业的协议未解决该国问题,亦未重建投资者信心,且暗示要整肃该国财政或需更多救助.

这还说明欧洲的问题远不止希腊一家.希腊周日进行国会大选,为重新协商救援方案条款肃清道路,拯救该国于违约边缘.

"收益率(殖利率)涨势不可阻挡,既给西班牙公共财政可持续性带来疑问,也无助于抑制一个猜测,即该国在寻求更为全面的救助前还能支撑多久,"Rabobank策略师Richard McGuire表示.