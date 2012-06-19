〔西班牙金融〕短期发债成本触及警戒水平,暗示或需更多救助

美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为，没有必要推迟升息
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透马德里/雅典6月19日电---西班牙正成为将被信贷市场拒之门外的最大欧元区国家,该国周二标售短期公债时不得不支付欧元面世以来的最高价格.
借贷成本蹿升显示出,欧元区贷款给西班牙1,000亿欧元(1,260亿美元)支持其银行业的协议未解决该国问题,亦未重建投资者信心,且暗示要整肃该国财政或需更多救助.
这还说明欧洲的问题远不止希腊一家.希腊周日进行国会大选,为重新协商救援方案条款肃清道路,拯救该国于违约边缘.
"收益率(殖利率)涨势不可阻挡,既给西班牙公共财政可持续性带来疑问,也无助于抑制一个猜测,即该国在寻求更为全面的救助前还能支撑多久,"Rabobank策略师Richard McGuire表示.
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。