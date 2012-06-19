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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 06:34 BJT

《汇市简讯》欧元/美元日内关键水准是1.2750

2221GMT * 日内,欧元/美元在海外市场引领风险货币走高,涨0.88% * 英国媒体暗示,德国总理梅克尔可能允许EFSF购买二线欧元区国家公债 * 日线动量指标发出混乱信号,小时指标中性 * 周一高点1.2748是初步阻力位,海外低点1.2569是支撑位 * 如果突破1.2750,则将上看55日均线1.2848,预计将在此处遇阻(完) --编译 张涛; 审校 郑茵

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