《汇市简讯》欧元/美元在亚洲开盘走高,因欧元区疑虑减弱

2226GMT * 欧元/美元在亚洲时段开盘走高,因意大利与西班牙10年期公债收益率下降 * 希腊有望组成新政府;欧盟官员暗示将重新谈判希腊债务计划;报导称德国总理梅克尔将允许EFSF直接购买受困的欧元区国家公债(此前一直反对),而且关于美联储稍后宣布更多宽松计划的希望上升. * 欧元/美元两度在1.2750前面止步,该水准料在亚洲时段限制欧元/美元买兴.小时图支撑位在1.2675,如果跌破1.2670,则可能填补至1.2630/50的缺口(完) --编译 张涛;审校 徐文焰