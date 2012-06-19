〔G20会议〕意大利提出欧元区纾困基金买受困国家公债,德国反应冷淡

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---欧洲官员表示,意大利于周二在墨西哥举行的20国集团(G20)会议上提出建议,希望欧元区援助基金开始购买受困欧盟国家的公债.但德国方面表示,会上并未讨论什么特别提案.

意大利的这项提议涉及由两个欧盟援助基金通过二级市场购买西班牙和意大利等国家的公债,帮助压低债券收益率(殖利率),降低融资成本.这两个援助基金即欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的基金.

这一设想是由意大利的欧盟事务部长Enzo Moavero于周一在布鲁塞尔提出的.

欧盟官员表示,Moavero称该计划将在6月21-22日卢森堡举行的财长会议上讨论,但意大利总理蒙堤决定在为期两日的G20峰会上即提出此案.

EFSF拥有4,400亿欧元资金,而即将在下月开始运作的ESM资金更是达到5,000亿欧元.两者均有能力从一级和二级市场上购买债券,但只有在相关国家提出申请时才会实施,且需要签署一项援助计划.