〔G20会议〕意大利提出欧元区纾困基金买受困国家公债,德国反应冷淡

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---欧洲官员表示,意大利于周二在墨西哥举行的20国集团(G20)会议上提出建议,希望欧元区援助基金开始购买受困欧盟国家的公债.但德国方面表示,会上并未讨论什么特别提案.
意大利的这项提议涉及由两个欧盟援助基金通过二级市场购买西班牙和意大利等国家的公债,帮助压低债券收益率(殖利率),降低融资成本.这两个援助基金即欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的基金.
这一设想是由意大利的欧盟事务部长Enzo Moavero于周一在布鲁塞尔提出的.
欧盟官员表示,Moavero称该计划将在6月21-22日卢森堡举行的财长会议上讨论,但意大利总理蒙堤决定在为期两日的G20峰会上即提出此案.
EFSF拥有4,400亿欧元资金,而即将在下月开始运作的ESM资金更是达到5,000亿欧元.两者均有能力从一级和二级市场上购买债券,但只有在相关国家提出申请时才会实施,且需要签署一项援助计划.
过去,欧洲央行为了降低希腊,爱尔兰,西班牙和意大利等国的举债成本,曾采取类似购债举措,只不过这次购债一方变成了欧盟的援助基金.
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)