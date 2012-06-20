伊朗核谈未获突破,美议员呼吁施加新压力

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月19日电---六国与伊朗周二在核谈判中未能取得突破，也没有设定更多政治谈判的日期。伊核各方的外交努力若崩溃，中东地区将面临新的冲突威胁。
在六国与伊朗在莫斯科为期两天的谈判结束后，欧盟对外政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）表示，双方仍存在重大分歧，只是同意7月3日在伊斯坦布尔举行技术层面的后续会议。
外界对谈判达成协议不抱太多希望，专家也认为双方分歧太大，但他们对谈判至少没有完全破裂表示欢迎。
如果六国与伊朗的谈判最终崩溃，由于以色列威胁称要攻击伊朗核设施以阻止其获得核武器，由此引发的战争和油价上涨担忧，恐会引发金融市场震荡。
六国谈判代表团团长阿什顿对记者称：“在详细、艰难且真诚的意见交流中，我们阐述了各自的立场。我们已开始应对关键性问题，但双方在实质性立场上仍明显存在严重分歧。”
伊朗首席谈判代表贾利利（Saeed Jalili）在单独的记者会上称，他希望双方在伊斯坦布尔会谈后能就新的政治谈判日期达成共识。
他指出，这次谈判较4月以来的之前两次谈判更为严肃，但谴责联合国通过决议迫使伊朗暂停铀浓缩活动的做法，伊朗官员在谈判中也多次指责国际社会对伊朗的制裁。
谈判在达成协议方面未获进展，促使美国共和党参议员柯克（Mark Kirk）旋即呼吁对伊朗施加新的压力。柯克是联合起草对伊朗制裁法案的议员之一。
柯克称：“参众两院应当立即商讨对伊朗制裁的最终法案，以便能让法案在7月送交总统批准。”他呼吁对伊朗能源、金融、船运和保险行业进行制裁。
法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）也表示，法国将继续对伊朗采取更严厉的制裁措施。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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