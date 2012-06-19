《汇市简讯》英镑表现逊色,因英国通胀下降

美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为，没有必要推迟升息
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
2236GMT * 英镑表现逊色,之前数据显示英国CPI同比涨幅降至3.0%以下,为英国央行量化宽松提供了余地 * 英镑/欧元跌0.5%,但英镑/美元涨0.37%,因美元疲弱 * 预计将在1.5785/90遇到更多阻力,此处是1.6304/1.5269走势的50%回档位 * 小时支撑在1.5710,若跌破此处,则可能滑向1.5670/90 (完) --编译 张涛; 审校 张荻
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路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。
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