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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 06:56 BJT

《汇市简讯》英镑表现逊色,因英国通胀下降

2236GMT * 英镑表现逊色,之前数据显示英国CPI同比涨幅降至3.0%以下,为英国央行量化宽松提供了余地 * 英镑/欧元跌0.5%,但英镑/美元涨0.37%,因美元疲弱 * 预计将在1.5785/90遇到更多阻力,此处是1.6304/1.5269走势的50%回档位 * 小时支撑在1.5710,若跌破此处,则可能滑向1.5670/90  (完) --编译 张涛; 审校 张荻

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