《欧洲政经焦点》欧洲勾勒有关银行和财政联盟的更清晰图景

* 欧盟领袖着手向G20描述银行暨财政联盟的细节

* 欧盟执委会期望在9月份已拥有银行业联盟构想

* 欧盟官员称,财政一体化是一个较长远的愿景

* 欧洲理事会主席范龙佩描绘5-10年的时间表

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电--迫于金融市场和焦虑的全球领袖的压力,欧洲已开始充实深化经济一体化的庞大计划,包括采取曾经不能接受的举措迈向欧洲财政联盟和更统一的财政政策.

欧洲官员在最近几周已勾勒其目标轮廓,描绘加强欧洲货币联盟的构想,包括调整银行业监管和致力于在未来几年构建欧洲财政联盟,该联盟将包括共同的预算和税收政策.

但本周在墨西哥举行的G20峰会上,欧盟的两位最高官员首次透露了欧盟未来方向的具体内容,包括创建欧洲银行联盟的宽松时间表,以及有关财政政策的较长期"路线图".

他们的期望显然是,"加强欧洲"将帮助该地区控制肆虐两年的债务危机,并打消有关欧元前景的猜疑.但这是一个宏大的计画,可能会引发激烈的争论和政治摩擦,在哪些步骤是真正可能的以及如何尽快付诸实现的问题上,德国和英国等国的意见相左.