《欧洲政经焦点》欧洲勾勒有关银行和财政联盟的更清晰图景

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
* 欧盟领袖着手向G20描述银行暨财政联盟的细节
* 欧盟执委会期望在9月份已拥有银行业联盟构想
* 欧盟官员称,财政一体化是一个较长远的愿景
* 欧洲理事会主席范龙佩描绘5-10年的时间表
路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电--迫于金融市场和焦虑的全球领袖的压力,欧洲已开始充实深化经济一体化的庞大计划,包括采取曾经不能接受的举措迈向欧洲财政联盟和更统一的财政政策.
欧洲官员在最近几周已勾勒其目标轮廓,描绘加强欧洲货币联盟的构想,包括调整银行业监管和致力于在未来几年构建欧洲财政联盟,该联盟将包括共同的预算和税收政策.
但本周在墨西哥举行的G20峰会上,欧盟的两位最高官员首次透露了欧盟未来方向的具体内容,包括创建欧洲银行联盟的宽松时间表,以及有关财政政策的较长期"路线图".
他们的期望显然是,"加强欧洲"将帮助该地区控制肆虐两年的债务危机,并打消有关欧元前景的猜疑.但这是一个宏大的计画,可能会引发激烈的争论和政治摩擦,在哪些步骤是真正可能的以及如何尽快付诸实现的问题上,德国和英国等国的意见相左.
"在欧洲已经有了很大的进展,从本次危机中吸取了教训,"欧盟(EU)执委会主席巴罗索在G20峰会上表示."但最近的情势发展表明,我们需要进一步思考完备经济和货币联盟的架构."
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)