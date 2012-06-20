〔金砖国家〕6月19日股汇市收盘纵览

路透6月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月19日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.0%,报943.44点.

中国股市:中国股市沪综指周二缩量收跌,因目前政策真空期下,国内经济减速忧虑令市场看空情绪加深,部分获利资金亦回吐离场.分析师称,目前多空分歧仍然较大,短期大盘仍以2,300点附近震荡为主.沪综指.SSEC收报2,300.795点,下跌15.257点或0.66%.今日上海A股成交额为576亿元人民币,上交易日为597亿元.[.SSCN]

香港股市:港股三日来首次收低,从昨日创下的一个月收盘高位跌落,因意大利和西班牙公债收益率大涨后,欧元区相关忧虑重现,投资者纷纷避免风险押注.恒生指数.HSI收低0.1%,恒生国企指数.HSCE收低0.2%.成交值连续第二个交易日下降,接近年内低位.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨,成交区间则继续远低于中间价.央行设定的强劲中间价在给汇价带来支撑同时,亦导致盘中成交与指导价持续严重脱节.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水358点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3903元.[CNY/CN]

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印度股市:印度指标股指上涨1%,从上日的大幅下跌中反弹,因市场寄望印度政府将上调柴油价格,作为改善财政状况的第一步,该寄望提振ONGC等石油类股.指标BSE指数.BSESN上涨0.9%,报16,859.80点,扳回周一下跌1.4%的多数跌幅,周一股市下跌是因为印度央行维持利率不变,令市场感到失望.[.BO]

印度汇市:印度卢比连续第二日下跌,一度触及两周半低位,因石油公司的美元买需强劲,而且由于市场持续担忧欧元区债务问题,亦限制了对风险资产的部分买需.根据SBI数据SBITREASURY01,印度卢比兑美元INR=D2报55.95/96,较周一收盘价55.9050/9150略微疲弱.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,350.150点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.31%至729.81点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微涨0.02%至32.4425;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.72%,报41.0925.

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巴西股市:巴西股指触及逾一个月高位,因市场寄望全齐主要央行将对欧元区债务危机作出反应,祭出额外货币刺激举措.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.78,收报57,195.49点,5月中旬来首次进入平盘上方区域.[ID:nL1E8HJHIE]

巴西汇市:拉丁美洲货币走坚,因有传闻称欧美政策制定者将提供额外货币刺激举措,以缓解欧元区债务危机升级的影响,但由此带来的乐观情绪可能短暂.巴西雷亚尔BRBYBRL=上涨逾1%.[ID:nL1E8HJHIJ]

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南非股市:南非股市收在历史高位,因市场寄望全球主要经济体将协同应对欧洲不断恶化的债务危机.

综合指数.JALSH收于问世17年来最高位,收报34,714.06点,日内上涨0.8%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.84%,报30,707.43点.[.J][ID:nL5E8HJF9V]

南非汇市:投资者回归风险较高的新兴市场资产,帮助推升南非兰特兑美元升穿力道强劲的阻力位.南非兰特兑美元上涨逾1%,随着大宗商品货币上涨,兰特兑美元升穿了8.20/22的阻力区域.[ZAR/][ID:nL5E8HJG18](完)