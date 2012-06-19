《汇市简讯》欧元/日圆再度受欧元推动,101.00是关键阻力位

2251GMT * 欧元再度驱动昨日的走势 * 海外对央行采取流动性措施的乐观预期应该提供支撑 * 在101.00下方的双顶是初步阻力位 * 若突破101.00,则将上看2012年跌势38.2%回档位101.64 * 99.00处的买单提供初步支撑(完) --编译 张涛;审校 孙茉莉