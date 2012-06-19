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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 07:17 BJT

《汇市简讯》美元走低可能主要与美联储会议前轧平部位有关

2254GMT * 美元走低及股市上涨,可能只是美联储会议前的平仓结果 * 分析师注意到,金价通常受美联储的量化宽松预期提振大涨,但它下跌了0.55% * 美元指数支撑位在78.60/83.54走势的50%回档位81.07 * 如果美联储不暗示将推出更多量化宽松,美元可能逆转跌势并上涨(完) --编译 张涛;审校 徐文焰

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