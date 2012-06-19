《汇市简讯》美元/台币开盘料在29.84左右

2255GMT * 店头美元/台币开盘料在29.84左右,此前隔夜NDF交投于29.82-86 * 隔夜风险货币上涨,因市场预期欧盟银行联盟以及美联储扭转操作 * 在事件风险释放前,亚洲时段将保持谨慎 * 台湾5月出口订单将在0800GMT公布,是该地区的主要领先指标(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍