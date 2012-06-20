俄叙否认中俄伊叙将举行联合军演

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月19日电---伊朗法斯通讯社（Fars）报导称，叙利亚将与俄罗斯、中国和伊朗在叙利亚举行联合军事演习，俄罗斯和叙利亚周二对此予以否认。
法斯通讯社称，来自四国的9万士兵、数以百计的船只、坦克及战机，将在叙利亚进行海陆军演。
俄罗斯国防部称该类报导为“故意的假消息”，俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）亦援引叙总统阿萨德顾问Bouthaina Shabaan的话称，前述报导是虚假的。
Shabaan周二在莫斯科称：“没这回事。这属于散布关于叙利亚的虚假消息。”
国际文传电讯社称，Shabaan指的是阿拉伯电视台（al-Arabiya）一则与伊朗法斯通讯社类似的报 道。（完）
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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