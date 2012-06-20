俄叙否认中俄伊叙将举行联合军演

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月19日电---伊朗法斯通讯社（Fars）报导称，叙利亚将与俄罗斯、中国和伊朗在叙利亚举行联合军事演习，俄罗斯和叙利亚周二对此予以否认。

法斯通讯社称，来自四国的9万士兵、数以百计的船只、坦克及战机，将在叙利亚进行海陆军演。

俄罗斯国防部称该类报导为“故意的假消息”，俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）亦援引叙总统阿萨德顾问Bouthaina Shabaan的话称，前述报导是虚假的。

Shabaan周二在莫斯科称：“没这回事。这属于散布关于叙利亚的虚假消息。”

国际文传电讯社称，Shabaan指的是阿拉伯电视台（al-Arabiya）一则与伊朗法斯通讯社类似的报 道。（完）