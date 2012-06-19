《汇市简讯》澳元/美元关注1.0220阻力位

2303GMT * 关键阻力位在1.0220,成为市场关注焦点 * 1.0220处形成双重顶,此处也是1.0857/0.9581走势的50%回档位 * 停止单在1.0220略上方,200日移动均线1.0250是下一道目标位(完) --编译 张涛;审校 徐文焰