《汇市简讯》新西兰元/美元目标位在0.8080

2307GMT * 昨日上涨0.7%,亚洲盘初出现获利了结 * 经常账数据接近预期,几无影响 * 目标在2012年跌势的61.8%回档位0.8084 * 昨日低点0.7909和5日均线0.7916是初步支撑位(完) --编译 张涛; 审校 孙茉莉