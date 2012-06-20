美国与加拿大经济指标预测--6月20日-6月27日****

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透6月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月20日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 -- 949.4
再融资指数 -- 5,334.3
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
6月21日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
扣除汽车后的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月16日当周 38.0 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.2
续领失业金人数(万人) 6月9日当周 327.5 327.8
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 53.0 54.0
1400 美国领先指标 5月 +0.1% -0.1%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 4月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +2.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 457 462
成屋销售变动率 -1.1% +3.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 0.0 负5.8
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.10
6月22日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9
----------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3
6月26日(二)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 780
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当周 -- 0.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当周 -- 2.4
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.5% -2.6%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 64.0 64.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1
6月27日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月15日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +0.4% 持平
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.9%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -2.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 94.2
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 +1.1% -5.5%
--编译 洪曦;审校 郑茵
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。