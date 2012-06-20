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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 09:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月20日-6月27日****

路透6月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月18日当周--------------------------------

6月20日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 -- 949.4

再融资指数 -- 5,334.3

1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%

6月21日(四)

1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4%

扣除汽车后的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月16日当周 38.0 38.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.2

续领失业金人数(万人) 6月9日当周 327.5 327.8

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 53.0 54.0

1400 美国领先指标 5月 +0.1% -0.1%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 4月 -- +1.8%

(较上年同期) -- +2.7%

1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 457 462

成屋销售变动率 -1.1% +3.4%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 0.0 负5.8

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.10

6月22日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +1.5% +2.0%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9

----------------------------------6月25日当周--------------------------------

6月25日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11

1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3

6月26日(二)

-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 780

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当周 -- 0.0

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当周 -- 2.4

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 3月 -2.5% -2.6%

经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 64.0 64.9

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1

6月27日(三)

1100 美国抵押贷款指数 6月15日当周 -- --

再融资指数 -- --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +0.4% 持平

扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.9%

扣除国防的耐久财订单 -- +1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -2.1%

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 94.2

1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 +1.1% -5.5%

--编译 洪曦;审校 郑茵

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