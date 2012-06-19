《汇市简讯》中国内需依然不振

2318GMT * 人民币一年期无本金交割远期外汇(NDF)隔夜回到6.40以下,因风险偏好改善 * 欧盟银行业联盟与美国卖短买长操作(twist)前景提振风险货币 * 亚洲时段可能横盘波动,但不可忽视风险货币涨势 * Phat Dragon称中国当局仍在努力刺激需求(完) --编译 张涛; 审校 程琳