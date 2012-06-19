〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,海岬型船运价反弹

路透6月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,因整体干散货运输行业活动都在增多,推升运价.

波罗的海乾散货运价指数涨16点,或1.71%,至954点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI结束连续20天的跌势,日均获利上涨43美元,至3,420美元.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.

不过分析师称,海岬型船运价不太可能强劲反弹,因船舶供应过剩,且中国铁矿石租船活动相对清淡,将让运价继续承压.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨8点或0.74%至1,089点,日均获利增加至8,668美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型和超灵便型船日均获利分别上升至9,926和11,626美元.

富国银行分析师Michael Webber称,巴拿马型和超灵便型船运价上涨,主要是受南美谷物和印尼煤炭订船增多提振.

而船只供应增多,超出了大宗商品运输需求,料将限制干散货运价涨势,中国经济放缓和经济不确定性也让运价承压.(完)