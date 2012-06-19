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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 07:51 BJT

《中国报摘》--金融时报6月20日

* 头版头条:

--二十国集团领导人第七次峰会19日在墨西哥洛斯卡沃斯继续进行,讨论加强国际金融体系以及发展、贸易等问题.中国国家主席胡锦涛出席并发表专题讲话,强调推动国际金融体系改革.

* 其他:

--中国银监会主席助理阎庆明表示,银行业要积极满足社会多样化金融需求,填补金融空白.

--中国保监会发文,大力发展商业健康保险,服务医药卫生体制改革(完)

--整理 沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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