《中国报摘》--金融时报6月20日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 头版头条:
--二十国集团领导人第七次峰会19日在墨西哥洛斯卡沃斯继续进行,讨论加强国际金融体系以及发展、贸易等问题.中国国家主席胡锦涛出席并发表专题讲话,强调推动国际金融体系改革.
* 其他:
--中国银监会主席助理阎庆明表示,银行业要积极满足社会多样化金融需求,填补金融空白.
--中国保监会发文,大力发展商业健康保险,服务医药卫生体制改革(完)
--整理 沈燕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。