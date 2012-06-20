《中国报摘》--中国证券报6月20日

* 头版头条:

--为保护投资者,加强行业自律,中国证券业协会发布相关规范提出,防范发布研报过程中的利益冲突,加强研究报告质量控制和证券分析师等相关人员责任控制.如果证券公司、证券投资咨询机构及其人员违反两自律规定,协会将根据规定,采取自律管理措施或纪律处分.

* 其他:

--消息人士透露,证监会已向基金公司了解基金投资银行承兑汇票的准备情况,讨论将银行承兑汇票纳入证券投资基金投资范围的可行性.目前银行承兑汇票收益率尽管较去年有所回落,但相对同期限品种仍具有吸引力.

--住建部建筑节能与科技司巡视员武涌表示,"十二五"(2011-2015年)期间将重点推进绿色建筑规模化发展,鼓励开发商建设绿色住宅小区.此前住建部明确,金融机构对购买绿色住宅的消费者可在购房贷款利率上给予适当优.

--商务部数据显示,上周(11日至17日)商务部重点监测的食用农产品价格环比下降0.1%,部分品种价格微涨;生产资料价格连续九周回落.

--夏普株式会社(6753.T)首席常务执行董事、夏普(中国)投资公司董事长兼总经理菅野信行表示,夏普日本总部将逐步向中国区域管理公司转移经营权,并在彩电之外扩充手机、空调等产品,以多品类和本地化两大战略来强化中国市场,中国市场全年销售额将向600亿元人民币冲刺.(完)

--整理 刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]