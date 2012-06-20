〔香港新股〕中铝国际工程已开始路演,拟募资至多17.2亿港元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铝业公司子公司中铝国际工程已开始为其香港IPO(首次公开发行)进行路演，拟募集资金不超过17.2亿港元（2.21亿美元）。
该公司是次发行3.63亿新股，占发行后总股本的13.6%。参考价格区间为每股3.93-4.73港元，意味着7.5-9.1倍的2012年市盈率。该交易将于6月28日定价。
同时，该公司已觅得来自六位基石投资者总共1亿美元的认购，占整个交易的45%。六名基石为七冶建设（3,500万美元）、云锡香港源兴（1,500万美元）、中国西电集团（1,500万美元）、北京君道科技（1,500万美元）、云铝国际（1,000万美元）和江西变压科技（1,000万美元）。
中金为全球协调人，并与广发证券一同担任联席主承销商。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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