〔香港新股〕中铝国际工程已开始路演,拟募资至多17.2亿港元--IFR

路透6月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铝业公司子公司中铝国际工程已开始为其香港IPO(首次公开发行)进行路演，拟募集资金不超过17.2亿港元（2.21亿美元）。

该公司是次发行3.63亿新股，占发行后总股本的13.6%。参考价格区间为每股3.93-4.73港元，意味着7.5-9.1倍的2012年市盈率。该交易将于6月28日定价。

同时，该公司已觅得来自六位基石投资者总共1亿美元的认购，占整个交易的45%。六名基石为七冶建设（3,500万美元）、云锡香港源兴（1,500万美元）、中国西电集团（1,500万美元）、北京君道科技（1,500万美元）、云铝国际（1,000万美元）和江西变压科技（1,000万美元）。

中金为全球协调人，并与广发证券一同担任联席主承销商。(完)

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