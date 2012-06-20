《汇市简讯》美元/坡元可能重新测试1.2611

2340GMT * 美元/坡元可能进一步跌向5月16日低点1.2611,因风险偏好改善 * 美联储会议预期和欧元上涨,令美元承压 * 美元/坡元隔夜跌至1.2648,之前在1.2650有大量买单 * 在纽约收盘时回升到1.2662.(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍