《汇市简讯》美元/日圆和日圆交叉盘早盘获得良好买需

2350GMT * 美元/日圆和日圆交叉盘早盘获得良好买需 * 多数货币对在东京定盘前可能仍有买盘 * 美元/日圆受到昨日日本当局口头干预以及日圆交叉盘走强的支撑 * 目前关注在78.80-90的底部以及下方的200日均线78.75 * 78.75下方有少量停止单,78.50下方有大量停止单,但在这些水准上方有强劲买兴 * 云区基准线仍在79.10,转换线在79.17上方 * 关键阻力在79.80以下 * 79.85和80.00上方有停止单,100日均线80.35上方更多(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍