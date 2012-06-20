〔G20会议〕G20同意不应干预市场,对欧洲能采取果断措施充满信心--奥巴马

金属期市：伦敦期铜上涨，因需求前景改善
0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。
路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---美国总统奥巴马周二表示:
* 20国集团(G20)同意不应干预市场以维持本币在被低估的水准
* 对欧洲能采取果断措施充满信心,但承认必需要在政治层面取得进展
* 对欧洲制定经济整合计划感到鼓舞,称这有利于增加市场确定性 (完)
0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。
路透悉尼3月2日 - 美国小麦价格周四小涨，触及一周高位，受益于全球需求增长的迹象以及北美天气可能不利于作物的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.58-1/4美元，此前触及2月23日以来最高水平4.58-1/2美元。周三收涨3%。 主力大豆合约跌0.24%至每蒲式耳10.49-1/4美元，周三涨1.5%。 主力玉米期货下跌0.13%，至每蒲式耳3.83-1/2美元，上日收涨2.2%。 埃及国营商品供应总局(GASC)于国际标购中购买53.5万吨小麦。这是该机构自2014年1月来最大的一笔交易。 天气预报显示，美国南部平原冬麦种植带天气可能继据维持相当乾燥与温暖的情况。 美国政府政策变动可能推升美国生物燃料产量的报导，为玉米及大豆价格提供支撑。玉米为美国乙醇燃料主要原料，大豆则被用于生物柴油的制造。不过涨势有限，因为相关改变的消息并未获得特朗普政府证实。 以下为0125 GMT报价： 合约 最新 变动
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe)原油。 来自中国的买盘推动安哥拉原油与布兰特原油间的价差来到异常高的 水准，但部分分析师警告称，部分船货可能直接进入储油设备