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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 08:21 BJT

〔G20会议〕G20同意不应干预市场,对欧洲能采取果断措施充满信心--奥巴马

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---美国总统奥巴马周二表示:

* 20国集团(G20)同意不应干预市场以维持本币在被低估的水准

* 对欧洲能采取果断措施充满信心,但承认必需要在政治层面取得进展

* 对欧洲制定经济整合计划感到鼓舞,称这有利于增加市场确定性 (完)

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