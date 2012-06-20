〔G20会议〕各国应共同努力推动国际金融体系改革,完善国际货币体系--中国主席

路透北京6月20日电---中国国家主席胡锦涛在二十国集团领导人第七次峰会发表专题讲话指出,各国应该共同努力,推动国际金融体系改革取得更多成果,完善国际货币体系,建立币值稳定、供应有序、总量可调的国际储备货币体系.

新会社周三援引胡锦涛的话称,要处理好金融创新和金融监管、虚拟经济和实体经济、储蓄和消费的关系,使金融体系更好服务和促进实体经济发展,推进国际金融治理改革,增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权.

他指出,扩大国际货币基金组织特别提款权使用并改善其货币篮子组成,增强国际货币体系稳定性;将改革国际金融体系同促进国际发展合作结合起来,将解决南北发展不平衡问题作为一项重要工作和长期任务.

胡锦涛表示,二十国集团应该共同努力,促进国际贸易健康稳定发展,坚定不移推进贸易自由化便利化,反对各种形式的保护主义,共同营造开放、公平公正的全球贸易环境,维护并加强多边贸易体制,继续推进多哈回合谈判.

中国周一在20国集团峰会(G20)上宣布将向国际货币基金组织(IMF)增资430亿美元.(完)