美国和以色列研发Flame电脑病毒攻击伊朗--美报

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月19日电---《华盛顿邮报》周二援引匿名西方官员的说法称，美国和以色列联合研发了Flame电脑病毒，以收集情报信息，旨在拖慢伊朗核项目进程。
该报称，Flame病毒旨在入侵伊朗计算机网络，并监控伊朗官员的电脑。其目的是搜集情报，协助针对针对伊朗核项目的网络攻击，参与部门包括美国国家安全局、中央情报局和以色列军方。
报导称，伊朗核项目还遭到过Stuxnet病毒袭击，伊朗铀浓缩设备因此出现故障。
美国和其他西方国家安全官员向路透证实，美国在开发Flame病毒过程中发挥了作用。
专家告诉路透，由于Flame是一款情报搜集病毒，而非破坏电脑系统的网络攻击程序，因此美国司法和政策审查相对宽松。
美国中情局、国安局和国家情报总监办公室拒绝对此报导发表评论。
Flame是迄今发现的最复杂的电脑间谍程序。
卡巴斯基和赛门铁克称，Flame一些程序代码与Stuxnet存在关联。（完）
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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