〔全球金融〕SEC要求四大会计师事务所提交中国客户审计底稿--消息

路透纽约6月19日电---知情人士周二称,美国证券交易委员会(SEC)要求四大会计师事务所中国分部提交与美国上市中国公司相关的审计底稿.

SEC去年要求德勤上海分公司提交相关资料,并申请法院强制执行,但SEC尚未对安永[ERNY.UL]、普华永道(罗兵咸永道/资诚)[PWC.UL]及毕马威[KPMG.UL]采取强制执行措施.

一名法律专家称,现在其它三家也接到了正式要求,因此步入与德勤同样的境况可能只是时间问题.

SEC在5月9日起诉德勤上海,指控该公司拒交中国一家企业的审计底稿,违反了美国证券法.SEC称,判决结果可能包括受到谴责,或取消执业权利.

普华永道周二证实收到要求.该公司没有说明SEC要求提交的时间,但表示"好几次"收到过SEC要求提交中国公司审计底稿的正式和非正式要求.

普华在声明中称:"与其他接到类似要求的公司一样,我们在应对过程中遇到中美两国法律冲突的问题."

毕马威拒绝就是否收到SEC要求发表评论.安永没有立即回复询问.

如果审计公司拒绝SEC要求获得相关文件的正式要求,就可能面临撤销注册程序(deregistration proceedings).(完)