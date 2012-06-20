〔中国基金〕证监会正讨论将票据纳入基金投资范围的可行性--报载

路透上海6月20日电---中国正酝酿继续拓宽基金的投资范围.中国证券报周三援引消息人士称,证监会已向基金公司了解基金投资银行承兑汇票的准备情况,讨论将银行承兑汇票纳入证券投资基金投资范围的可行性.

报导引述分析人士称,基金如果获准投资银行承兑汇票,将拓宽基金在固定收益领域的投资范围,提高基金收益.而影响机构投资银行承兑汇票的主要因素在于,纸质汇票需解决风险控制问题,涉及验票和出票人风险等级评定.

此外,考虑到银行承兑汇票本身计入银行信贷,如果基金投资就会涉及该部分转移至表外,增加信贷规模监控上的难度.

中国票据市场转贴利率上周明显上涨.半年末考核时点临近,机构纷纷压缩票据额度,出票量增加,市场逐渐演变成买方主导.加之愈加紧张的资金面也令票市承压,业内人士表示转贴利率全周上涨约20-50个基点(bp).[ID:nSB1613180]

另据路透中国银票转贴参考率(全国)最新报价<0#CNBAYBMK=>显示,六个月期银票转贴买卖报价为4.8610%/4.6237%.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)