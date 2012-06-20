版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 08:15 BJT

《汇市简讯》风险偏好和股市上涨可能推动美元/泰铢跌至31.30

0001GMT * 美元/泰铢可能跌至31.30 * 风险偏好改善,美元/坡元下跌,将对其构成压力 * 股市料将高开,追随美股涨势 * 美元/泰铢纽约收于31.41,之前交投区间是31.37-31.435(完) --编译 张涛;审校 王冠中

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐