〔日本股市〕日经指数盘初升0.9%,寄望美联储采取刺激措施

路透东京6月20日电---日本股市日经指数周三盘初升0.9%,因市场愈加猜测美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出新一轮刺激措施,以应对经济成长放缓和欧债危机的冲击. 日经指数.N225上涨0.9%,报8,735.09点,突破8,714.78,这是3月27日至6月4日跌势间23.6%的回档位. 东证股价指数.TOPX升1.1%,至742.73点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 肖群英;审校 程琳 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]