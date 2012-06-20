《中国报摘》--其他报纸重要消息6月20日

**上海证券报**

--记者获悉,中国管理层正在积极酝酿推出个股期权模拟交易,首批挂牌合约标的证券为一只ETF和一只大盘银行股.目前,个股期权模拟交易已通过内部测试阶段,不日将向个人投资者开放.

--国税总局原副局长许善达透露,"十二五"(2011-2015年)期间,营业税改增值税改革有望在中国全国范围内,向各行业全面推开.

--中国移动(0941.HK)(CHL.N)将与中国银联达成合作.中国移动未来有望统一移动支付方案至银联主导的13.56MHz标准,并推出SIM卡内置、贴片及挂件3套解决方案.

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)获准成立首只券商并购基金.公司公告称,获得证监会批准对其直投子公司金石投资有限公司设立中信并购基金管理有限公司,并由中信并购基金管理有限公司发起设立并管理中信并购基金.

**人民日报**

--中国民航局有关负责人表示,5月是民航传统淡季,环比有所下降属正常现象,如果和去年同期对比,民航各项运输指标均在增长中,中国民航业仍处于快速增长的通道.

**第一财经日报**

--记者获悉,银监会要求商业银行加大放贷力度.内容包括:通过信贷投放力度促进经济发展;加大对出口信贷的支持,有选择性地支持"铁公基"项目,确保铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设项目的推进;对于各地保障房建设,要继续保证信贷支持力度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/沈燕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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