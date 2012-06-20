版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 08:36 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳于84美元,美联储宽松政策预期提供支撑

路透新加坡6月20日电---美国原油期货周三持稳于约每桶84美元,上日曾上涨0.9%,市场寄望美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出新一轮刺激举措来提振疲弱的经济,原油库存下滑亦带来支撑力道.

1202GMT时,美国原油期货CLc1走软0.03美元,报每桶84美元,布兰特原油期货下跌0.06美元,报每桶95.70美元.

洲际交易所(ICE)布兰特8月原油期货LCOQ2上日收跌0.29美元,或0.30%,报每桶95.76美元,为2011年1月25日以来布兰特原油近月合约的最低结算价.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐