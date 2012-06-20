〔国际油市〕美国原油期货持稳于84美元,美联储宽松政策预期提供支撑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月20日电---美国原油期货周三持稳于约每桶84美元,上日曾上涨0.9%,市场寄望美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出新一轮刺激举措来提振疲弱的经济,原油库存下滑亦带来支撑力道.
1202GMT时,美国原油期货CLc1走软0.03美元,报每桶84美元,布兰特原油期货下跌0.06美元,报每桶95.70美元.
洲际交易所(ICE)布兰特8月原油期货LCOQ2上日收跌0.29美元,或0.30%,报每桶95.76美元,为2011年1月25日以来布兰特原油近月合约的最低结算价.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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