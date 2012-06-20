《中国重要政经日程》--6月20日

=============================今日重要政经日程==========================

6/20(三)

--国务院新闻办公室将《中国的稀土状况与政策》白皮书,并于当日上午10时举行新闻发布会,请工业和信息化部副部长苏波介绍中国的稀土状况与政策等方面的情况.

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--2012年矿业与资本论坛在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

=============================近日重要政经日程==========================

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.

6/27(三)

*--全球经济变局下的中国西部战略国际论坛在西安举行.

6/28(四)

--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

6/30(六)

--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.

7/4(三)

*--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

7/6(五)

--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.

7/19(四)

*--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.

8/20(一)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

8/26(日)

--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)