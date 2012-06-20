〔中国新债〕中石油集团拟于7月发行600亿元中期票据--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国石油天然气集团将推进今年中期票据融资浪潮，该公司已委任数家银行安排其600亿元人民币（90亿美元）中期票据的发行。新公募中票料将在7月面世。
该公司已委任中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国中信银行(601998.SS)(0998.HK)负责200亿元人民币的交易。中国国家开发银行[CHDB.UL]和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)另外主理200亿元人民币中票发行。此外，还有200亿元人民币的交易由中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)牵头。
每笔中票规模约100－200亿元人民币。期限料为五年期和七年期，但或因市场情况而有所调整。
联合资信给予票据和发行人同为AAA级信用评级。
中石油集团在2011年通过六次中期票据交易融资600亿元人民币，最新一次进入中期票据市场是在今年5月中旬，当时发行了200亿元人民币、利率为4.35%的5年期中期票据，由中国工商银行和交通银行(601328.SS)(3328.HK)安排。
今年该公司也已发行总额800亿元四期企业债券。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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