〔中国新债〕中石油集团拟于7月发行600亿元中期票据--IFR

路透6月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国石油天然气集团将推进今年中期票据融资浪潮，该公司已委任数家银行安排其600亿元人民币（90亿美元）中期票据的发行。新公募中票料将在7月面世。

该公司已委任中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国中信银行(601998.SS)(0998.HK)负责200亿元人民币的交易。中国国家开发银行[CHDB.UL]和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)另外主理200亿元人民币中票发行。此外，还有200亿元人民币的交易由中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)牵头。

每笔中票规模约100－200亿元人民币。期限料为五年期和七年期，但或因市场情况而有所调整。

联合资信给予票据和发行人同为AAA级信用评级。

中石油集团在2011年通过六次中期票据交易融资600亿元人民币，最新一次进入中期票据市场是在今年5月中旬，当时发行了200亿元人民币、利率为4.35%的5年期中期票据，由中国工商银行和交通银行(601328.SS)(3328.HK)安排。

今年该公司也已发行总额800亿元四期企业债券。(完)

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