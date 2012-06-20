《全球重要经济事件一览表》--6月20日-6月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月20日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克召开媒体简布会(1815).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(至6月21日).

东京--日本央行总裁白川方明将在信用金库全国协会会议上讲话(0635).

柏林--德国总理梅克尔会晤荷兰首相吕特(Mark Rutte),商讨欧债危机,以及欧盟的共同金融和经济政策.

伦敦--英国央行公布季度公报,并公布6月6-7日货币政策委员会会议记录(0830).

华沙--美国商务部长布兰森访问波兰,出席美国-波兰商业峰会.

奥斯陆--北欧部长理事会(Nordic Council of Ministers)召开关于法国的会议.

奥斯陆--挪威央行货币政策执委会举行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

摩纳哥--英国央行金融财政委员会成员Robert Jenkins在GAIM会议发表演说.(0825)

6月21日(四)

卢森堡--欧元集团会议.

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(最后一日).

法兰克福--欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.

日本鹿儿岛--日本央行审议委员石田浩二与当地商业领袖会面.

悉尼--澳洲央行公布月度公报(0030).

瑞士苏黎世--瑞士央行公布2012年6月份月度统计报告和银行业统计报告(0700).

英国吉尔福德--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在一个经济论坛上发表演讲(1600).

加拿大哈利法克斯(Halifax)--加拿大央行总裁卡尼在大西洋市场研究所(Atlantic Institute for Market Studies)发表讲话(1645).

华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛出席参议院银行、住房和城市事务委员会的听证会"展望货币市场共同基金改革".(1400)

6月22日(五)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

罗马--法国、德国、西班牙和意大利领袖举行会议,讨论欧债危机.

苏黎世--瑞士央行发表季报(0730).

布鲁塞尔--欧洲央行管理委员会成员柯恩公布比利时央行的金融稳定检讨报告.(0830)

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"你的成功故事"在一个颁奖午餐会上讲话(1630)

6月23日(六)

巴塞尔--欧洲央行执委会成员莫尔许参加BIS全球经济会议及第82届年会.(至6月24日)

6月25日(一)

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在哥德大学发表演说,主题为"稳定守护与危机管理:危机中与危机后的中央银行".(1600)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

6月26日(二)

华盛顿--经济合作暨发展组织启动美国经济调查.

澳洲阿德雷德--澳洲央行助理总裁德贝尔出席澳洲抵押贷款及财务协会的小组讨论.(0350)

6月27日(三)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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