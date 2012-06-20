(重发)〔中港个股〕中信证券称旗下金石投资获准设立并购基金,为券商系首只

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路透上海6月20日电---中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周三公告称,旗下直接投资子公司金石投资有限公司已获准设立中信并购基金,此为证监会同意设立的第一支并购基金,其筹集资金对象为机构投资者.

公告指出,公司日前收到证监会机构监管部下发的《关于金石投资有限公司设立中信并购基金的无异议函》,对金石投资设立中信并购基金管理有限公司,并由该公司发起设立并管理中信并购基金无异议.

上海证券报则引述金石投资总经理祁曙光透露,将在证监会批准以后,募集一个新的基金,规模将较金石投资现有50多亿元人民币的自有基金更大.

中国券商此前都是透过直投子公司,将自有资金进行PE投资.不过中金公司去年5月首度破冰,获得国内首张券商PE牌照,可募集管理社会资本并组建PE基金.目前国泰君安、银河证券和海通证券(600837.SS)等都在积极申请PE牌照.

中信证券A股周二收报13.40元,过去一个月累计上涨2.52%.(完)