(重发)〔中港个股〕中信证券称旗下金石投资获准设立并购基金,为券商系首只

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(重发以润饰标题)
路透上海6月20日电---中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周三公告称,旗下直接投资子公司金石投资有限公司已获准设立中信并购基金,此为证监会同意设立的第一支并购基金,其筹集资金对象为机构投资者.
公告指出,公司日前收到证监会机构监管部下发的《关于金石投资有限公司设立中信并购基金的无异议函》,对金石投资设立中信并购基金管理有限公司,并由该公司发起设立并管理中信并购基金无异议.
上海证券报则引述金石投资总经理祁曙光透露,将在证监会批准以后,募集一个新的基金,规模将较金石投资现有50多亿元人民币的自有基金更大.
中国券商此前都是透过直投子公司,将自有资金进行PE投资.不过中金公司去年5月首度破冰,获得国内首张券商PE牌照,可募集管理社会资本并组建PE基金.目前国泰君安、银河证券和海通证券(600837.SS)等都在积极申请PE牌照.
中信证券A股周二收报13.40元,过去一个月累计上涨2.52%.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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