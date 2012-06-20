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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 09:01 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货下滑,交易商在前两日大涨后锁定获利

路透悉尼6月20日电---美国玉米期货周三亚洲早盘下滑,因交易商在前两个交易日升逾10%后锁定获利,此前市场再度乐观认为欧元区危机或得以避免,且有证据表明天气影响作物生长,因而支撑期价走高.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2跌0.71%,上日曾上涨5.52%.7月玉米合约CN2跌0.45%,上日曾扬升2.17%.

11月大豆合约SX2开平,上日曾升高3.38%.

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