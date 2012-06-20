〔芝加哥期市〕美国玉米期货下滑,交易商在前两日大涨后锁定获利

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼6月20日电---美国玉米期货周三亚洲早盘下滑,因交易商在前两个交易日升逾10%后锁定获利,此前市场再度乐观认为欧元区危机或得以避免,且有证据表明天气影响作物生长,因而支撑期价走高.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2跌0.71%,上日曾上涨5.52%.7月玉米合约CN2跌0.45%,上日曾扬升2.17%.
11月大豆合约SX2开平,上日曾升高3.38%.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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