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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 08:56 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月20日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    6/21      深   亿 利 达   002686   不超过2,267     *16.00        *23.85      国金证券  6/27
    6/21      深   津膜科技   300334       2,900       *16.78        *46.61      中信建投  6/27
    6/27      沪   中信重工     --    不超过68,500        --           --        中德证券  7/2
                                                                                 中信证券
    6/28      深   新 文 化   300336   不超过2,400        --           --        海通证券  7/3
    6/29      深   迪森股份   300335   不超过3,488        --           --        广发证券  7/4
    

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
   --     深    苏大维格   300331         1,550         20.00        34.48     平安证券  6/20
   --     深    天壕节能   300332         8,000          8.18        51.13     国泰君安  6/21   
   --     深    兆日科技   300333         2,800         23.00        31.51     平安证券  6/25

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 边竞; 审校 张喜良

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