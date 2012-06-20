〔中国证券〕管理层拟推出个股期权模拟交易,将向个人投资者开放--报载

路透上海6月20日电---上海证券报周三报导称,中国管理层正在酝酿推出个股期权模拟交易,首批挂牌合约标的证券为一只交易所交易基金(ETF)和一只大盘银行股.目前,个股期权模拟交易已通过内部测试阶段,不日将向个人投资者开放.

个股期权合约是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约.买方以支付一定数量的期权费(也称权利金)为代价而拥有了这种权利,但不承担必须买进或卖出的义务.卖方则在收取期权费后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺.

报导称,管理层首批计划推出的个股期权模拟交易单张合约乘数为10,000,期权模拟交易标的为欧式期权.将实行较为严格的"合格投资人管理制度",对拟参与个股期权交易的投资者设置门槛.

其中个人投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于100万元人民币.投资者期权账户由有期权业务资格的证券公司直接为投资者开立,

此外,拟开户投资者还须具备个股期权基础知识、通过相关测试,至少具有累计三个月以上的个股期权模拟交易经验,完成包括到期行权在内的从开仓到交割的至少一个完整交易周期,完成至少五笔期权卖出开仓交易,且已开通融资融券交易账户.

个股期权交易将引入"投资者晋级计划",将投资者分为A、B、C、D四级,A为最高级别,D为最低级别.各级别投资者的功能权限也不相同.

尽管距离真正的个股期权交易推出还早,但部分券商已经开始为此储备客户.报导援引一家大型券商内部人士称,公司要求全国所有营业部全力参与模拟交易客户的开发工作.建议开户对象为资金50万以上、有融资融券资格的客户. (完)