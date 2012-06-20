〔中国汇市〕人民币早盘基本在上日成交附近盘整,市场偏好美元心态未改

* 人民币即期早盘微跌,交投区间较为稳定

* 为抑制大幅贬值预期,人民币中间价持坚

* 目前市场仍偏好美元

路透上海6月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘微幅下行.中间价持坚体现央行稳定汇价意图,但欧洲危机等因素令市场依旧看好美元.从近日汇价在6.35-6.36元区间稳定交投看,二者正维持着一种微妙的"远距离平衡".

北京时间12:21,人民币兑美元即期报6.3557元,上日收报6.3545元;今日中间价CNY=PBOC为6.3004元,上日为6.3016元.目前盘中最低成交在6.3560元,较中间价跌幅接近0.9%.

上海一银行交易员称,人民币中间价持坚,市场亦维持着略偏好美元的一贯判断.

"现在市场对人民币升值预期消失了,有些贬值预期出来.客户结汇也不象以前那么积极了,觉得美元放在手里也不会有什么风险.有真实购汇需求倒是随时买的."该交易员表示.

他进一步指出,从央行对人民币中间价的定位看,未来中间价有望会保持一个相对坚挺的趋势,从而抑制大幅贬值的可能性.

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离岸市场上,北京时间12:47,香港人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3575/65元,上日尾盘报6.3605元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4060/75,上日尾盘为6.4020元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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