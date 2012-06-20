〔欧元区经济〕欧盟研究降低银行业金援对西班牙赤字影响的方案--官员

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---一位欧盟高阶官员周二表示,欧盟正在研究一个办法来限制高达1,000亿欧元西班牙银行业救助金对该国公共赤字的影响,作法为以超低利率发行超长期贷款.

由于西班牙银行业独立审计结果料于未来两天发布,之后不久料提出正式救助请求,此事将成为周四欧元区财长卢森堡会议上的主要议题.

"赤字水平将会提高,但并不会像有些人所担心的那么夸张,市场将会理解我们的举动."这位官员在20国集团(G20)峰会期间对路透表示.

该官员还确认了这些债务加计至西班牙债务占国内生产总值(GDP)比率,但较低的融资成本和更长期限的还款安排将减轻债务负担.

"我们将研究提供援助的方式,尽可能减轻政府与银行业之间的关联."他补充道.

西班牙当局表示,将通过直接股权或发行利率至少8.5%的可转债对本国银行业进行资本重组.

在发行可转债的情况下,以不到4%利率取得欧盟贷款的西班牙可望取得钜额获利.(完)