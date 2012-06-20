〔欧元区经济〕欧盟研究降低银行业金援对西班牙赤字影响的方案--官员

美国财政：特朗普税制改革计划中，抵押贷款利息抵税不变-财长
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---一位欧盟高阶官员周二表示,欧盟正在研究一个办法来限制高达1,000亿欧元西班牙银行业救助金对该国公共赤字的影响,作法为以超低利率发行超长期贷款.
由于西班牙银行业独立审计结果料于未来两天发布,之后不久料提出正式救助请求,此事将成为周四欧元区财长卢森堡会议上的主要议题.
"赤字水平将会提高,但并不会像有些人所担心的那么夸张,市场将会理解我们的举动."这位官员在20国集团(G20)峰会期间对路透表示.
该官员还确认了这些债务加计至西班牙债务占国内生产总值(GDP)比率,但较低的融资成本和更长期限的还款安排将减轻债务负担.
"我们将研究提供援助的方式,尽可能减轻政府与银行业之间的关联."他补充道.
西班牙当局表示,将通过直接股权或发行利率至少8.5%的可转债对本国银行业进行资本重组.
在发行可转债的情况下,以不到4%利率取得欧盟贷款的西班牙可望取得钜额获利.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周三收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日增加 10.2亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,114.2亿元，创逾一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93 2/28 5,322.3 3,781.7 9,104.0 21.9 3,241.73 2/27 5,306.9 3,775.2
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。