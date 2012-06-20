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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 09:27 BJT

〔台湾股市〕开高,受面板制造类股涨势提携

路透台北6月20日电---台湾股市周三盘初升0.44%,光电类指数.TOPI以1.09%的涨幅引领大盘,此前报导称大陆八大彩电企业周二签署意向书,今年将向台湾采购3,000万片电视面板,价值达45亿美元.

加权股价指数.TWII盘初升36.1点至7,309.23点,上日收低0.11%.

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