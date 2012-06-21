〔中国并购〕今年迄今中国企业参与交易额846亿美元,同比升2.6%--汤森路透

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月21日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,今年迄今中国企业参与的并购总金额达846亿美元,共计1,468宗,较去年同期824亿美元上升2.6%.
统计称,2012年至今,中国并购活动占到亚洲地区总额的38.4%,仅次于美国,维持全球第二大的并购市场,中国的交易金额占全球总量的8.7%,去年同期为6.2%.
期内,材料、高科技与能源电力相关企业仍是中国并购的三大主要行业,三者合计占总并购额的56.4%(478亿美元),共计580项交易.同时,必需消费品相关并购增长最多,较去年同期的16亿美元大涨180%.
数据并显示,国内并购占到所有中国并购市场金额的67%,达571亿美元,共1,071项交易,因高科技和材料行业的并购交易持续增长.海外企业收购中国资产的交易量则大幅减少,海外入境并购较去年同期的202亿美元下降54.2%,迄今金额92.5亿美元.
行业方面,报告指出,今年的互联网相关并购案大幅增加,金额跃升至109亿美元,达十年来同期互联网并购的最高水平,归功于阿里巴巴私有化、优酷YOKU.N收购土豆TUDO.O、及阿里巴巴斥资71亿美元回购部分股份等大型交易.去年同期,该行业仅有23亿美元的并购交易.
从对外收购的角度来看,能源与电力行业的对外并购比去年同期增长15%,反映长期以来的能源需求.
"意外的是第二季成长最高的是媒体娱乐与电信产业,主要原因归功于两大交易:中企大连万达以26亿美元收购美国AMC影院公司,以及中国联合网络通信有限公司收购香港的中国联通电信,"报告称.
另外,从地区看,美国仍是中企跨境收购的最大目标市场,目前总计20项并购案例金额达53亿美元.瑞士信贷(Credit Suisse)现为中国并购交易财务顾问排名的榜首,共计六项并购交易,金额达159亿美元.
注:上述数据资料截止日期为6月19日.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。